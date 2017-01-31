الهلال يخسر العابد.. ويستعيد إدواردو

بات من المنتظر أن يغيب نواف العابد لاعب خط وسط فريق الهلال عن مواجهة فريقه أمام القادسية مساء الخميس، حيث شارك اللاعب بالجزء الأول من تدريب الفريق؛ قبل أن يكمل مرانه بأداء برنامجه التأهيلي، في المقابل يستعيد الهلال خدمات البرازيلي إدواردو الموقوف خمس مباريات بقرار انضباطي بعد استنفاده العقوبة.



من جانب آخر يعقد المدير الفني "رامون دياز" وأحد اللاعبين عند الساعة الـ٠٦:٣٠ من مساء يوم غدٍ الأربعاء مؤتمرًا صحافيًا في مركز الأمير فهد بن سلمان الإعلامي في مقر النادي، وذلك للحديث عن تحضيرات الفريق لمواجهة القادسية؛ على أن يختتم الفريق استعداداته الميدانية للمباراة بمران مغلق يُقام مساء الغد.



وأجرى الفريق مرانه الرئيس؛ استعدادًا لملاقاة ضيفه "القادسية"، عند الساعة الـ٠٨:٢٠ من مساء يوم بعد غدٍ الخميس، على الأمير فيصل بن فهد بالملز؛ ضمن لقاءات الجولة السابعة عشرة من دوري جميل للمحترفين، حيث تركّز المران في مجمله على الجوانب الفنية، إذ عمل الجهاز الفني -في بدايته- على تطبيق تدريبات فنيّة متنوّعة، شرح بعدها مدير الجهاز الفني الأرجنتيني "رامون دياز" عددًا من التطبيقات التكتيكية، قبل أن يطبّق تدريبات تكتيكية لكل خطوط الفريق في حالتي الدفاع والهجوم، اختتمها بمناورة على نصف مساحة الملعب.





