الهلال يختتم تحضيراته لمواجهة "روستوف" الروسي بمران مساء غد

أجرى فريق الهلال الأول لكرة القدم اليوم الأربعاء تدريباته على فترتين صباحية ومسائية في معسكره الإعدادي المقام حاليًا بالعاصمة الإماراتية "أبوظبي"؛ استعدادًا لاستئناف المنافسات.



وركّز مدير الجهاز الفني الأرجنتيني "رامون دياز" في التدريب الصباحي، على النواحي الفنية؛ حيث عمل -في الجزء الأول من التدريب- على تطبيق تدريبات دقة التسديد والتسجيل بالرأس، قبل أن يطبّق عددًا من التدريبات الفنية المخصّصة للمدافعين والمهاجمين، في حين اشتملت الحصة المسائية على النواحي التكنيكية والتكتيكية؛ إذ بدأ الجهاز الفني التدريب بتطبيق عدد من التدريبات التكنيكية، عمد بعدها "دياز" على تطبيق عدد من الجمل التكتيكية عبر مناورة على ثلثي مساحة الملعب، اختتمها بتدريبات تفكيك العضلات، في الوقت الذي واصل فيه اللاعب "عبدالله الحافظ" برنامجه اللياقي المُعد له مسبقًا.



يختتم الفريق تحضيراته الميدانية لودية "روستوف الروسي"، بمران يجريه مساء يوم غد الخميس؛ وذلك في نادي بني ياس الإماراتي.