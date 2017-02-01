الهلال عبر إحصائية كاملة: استغنينا عن ٢٥ لاعباً.. وتعاقدنا مع ١٥

أعد نادي الهلال إحصائية كاملة لفترة الانتقالات الحالية الشتوية والصيفية كشف فيها استبعاده 25 لاعباً عبر المخالصات المالية عبر اتفاقيات إنهاء العقود أو الإعارة، بجانب إنهاء العقود خلال فترتي الانتقالات الصيفية والشتوية للموسم الحالي شملت لاعبين محليين ومحترفين.

كما بيّنت الإحصائية أن الهلال قام بالتعاقد مع 15 لاعباً خلال ذات الفترة.

ومن أبرز اللاعبين الذي ابتعدوا عن الفريق عبر المخالصات المالية: سعود كريري - ألميدا - خالد كعبي - سلطان الدعيع - يوسف السالم، وغيرهم اللاعبين.

فيما شملت الإعارات اللاعبين: ناصر الشمراني وخالد شراحيلي، وغيرهما من اللاعبين، فيما شملت قائمة اللاعبين الذين تم إنهاء عقودهم: الكوري كواك وعبدالله الجوعي ويحيى المسلم والبرازيلي ديغاو.

ومن أهم الاستقطابات وتجديد العقود التي أكملها الهلال بحسب إحصائية المركز الإعلامي: ليو بوناتيلي - أسامة هوساوي - عبدالملك الخيبري - عمر خريبين، وغيرهم من اللاعبين الآخرين.