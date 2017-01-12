الهلال الأحمر يُسجل 1046 حالة ولادة في المنازل وسيارات الإسعاف

أكثر من 170 ألف حالة مرضية باشرتها الفرق الإسعافية العام الماضي

كشفت هيئة الهلال الأحمر السعودي أن فرقها الإسعافية باشرت 1300 حالة ولادة وإجهاض من أصل 176439 حالة مرضية خلال العام الماضي، حيث استطاع مسعفي الهلال الأحمر من اطباء وفنين طب طوارئ توليد 831 طفل في المنزل "ولادة طبيعية"، بالإضافة لـ 215 حالة ولادة بسيارات الإسعاف أثناء النقل للمستشفى، فيما بلغت حالات الإجهاض 254 حالة من أصل 4854 حالة أمراض نسائية.

وكانت الأمراض العصبية والنفسية الأعلى في عدد الحالات حيث بلغت 34965 حالة، فيما كانت أبرز الحالات الجلطة الدماغية والشلل بـ 768 حالة، فيما حلت الحالات الطارئة الأخرى ثانياً من خلال مباشرة 33847 حالة.

وكشفت الإحصائيه عن 20715 حالة للأمراض الهضمية و19667 حالة للأمرض التنفسية منها 5724 أزمة ربو حادة، فيما سجلت الأزمات القلبية "ذبحة صدرية" 5573 حالة من أصل 12081 حالة من الأمراض القلبية، وسجلت حالات الأمراض السكرية (ارتفاع, انخفاض) أكثر من 12765 حالة والأمراض الحرارية 8681 حالة و 4774 لأمراض المسالك البولية.

وفي السياق نفسه باشرت الفرق الإسعافية 33 حالة لمرض نقص المناعة المكتسب "الايدز" من أصل 555 للأمرض المعدية، بالإضافة إلى 453 حالة تعاطي مخدرات وكحول، و1213 حالة تسمم.

واختتمت الهيئة إحصائيتها لمباشرتها للحالات المرضية الطارئة بإعلانها عن 17387 حالة مرضية أخرى دون ذكر أي تفاصيل عنها.