"الهلال الأحمر" تكمل استعداداتها لـ"الجنادرية 31"

بأكثر من 130 متطوعاً و20 فرقة إسعافية

أكملت هيئة الهلال الأحمر السعودي كافة استعداداتها للمشاركة بالمهرجان الوطني للتراث والثقافة "الجنادرية 31"، وذلك بمتابعة مباشرة من رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي الدكتور محمد بن عبدالله القاسم.

وتضمنت الاستعدادات انتشار مسعفي الهلال الأحمر الميدانيين على رقعة أرض مهرجان الجنادرية، وسيغطون كامل أيام المهرجان بفترتيه الصباحية والمسائية من خلال 20 فرقة إسعافية منتشرة في جميع أرجاء المهرجان، و130 متطوعاً ومتطوعة بخلاف الفرق الراجلة لتغطية الحضور المكثف للمهرجان في أيام وساعات الذروة ومباشرة أي طارئ.

وتقرر استقبال زوار جناح الهيئة في المهرجان منذ انطلاقته بشكل رسمي في الموقع الذي تم تخصيصه لمشاركة الهيئة هذا العام في ساحة التوسعة الجديدة بجوار المدخل الجنوبي الأسبق.

وكانت استعدادات الهيئة قد بدأت باكراً منذ الإعلان الرسمي عن موافقة مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لإقامة المهرجان الوطني للتراث والثقافة في موعده لهذا العام 1438هـ - 2017، حيث وجه رئيس الهيئة بتشكيل فريق عمل من جميع إدارات الهيئة لتقديم ما يتناسب وتوقعات ضيوف هذا الحدث الوطني السنوي الكبير.

وحرصت الهيئة على أن يخرج زائر جناح الهيئة الكريم بالمعلومة والفائدة والترفيه، بالإضافة إلى الهدايا القيمة للأسرة والطفل، لاسيما الحقيبة الإسعافية المكتملة والتي تحظى بإقبال مجتمعي على اقتنائها والاستفادة منها في الأعوام الماضية، ومن خلال الأركان التعريفية التي تخص كل إدارةٍ على حدة، حيث سيكون هناك أركان تثقيفية ودورات تدريبية مباشرة تتناسب ومختلف الفئات والأعمار.

كما تم تكثيف الحضور النسوي والأسري من خلال تفعيل دور متطوعي الهلال الأحمر التثقيفي والعملي، وسيتم إطلاع الزائر والمتلقي الذي لم تمهله ظروفه للحضور على كافة مستجدات الجناح بشكلٍ يومي ومباشر من خلال رسائل إعلامية وأخبار للصحف اليومية.