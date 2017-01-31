النمسا.. السجن لثلاثة لاجئين أفغان تناوبوا على اغتصاب امرأة

في محطة قطارات والقضية أثارت جدلًا كبيرًا

أصدرت محكمة نمساوية، اليوم الثلاثاء؛ أحكامًا بالسجن على ثلاثة أشخاص من طالبي اللجوء، بتهمة اغتصاب امرأة في محطة للقطارات العام الماضي، وهي قضية أذكت جدالًا بشأن المهاجرين والأمن أثناء انتخابات الرئاسة في البلاد.

واغتصاب المرأة "21 عامًا" في مرحاض بمحطة القطارات في فيينا في أبريل الماضي، كان أول جريمة خطيرة ارتكبها طالبو لجوء بعد أن وصلت أزمة الهجرة في أوروبا إلى النمسا، وحظيت بتغطية واسعة في الصحف الشعبية.

وقالت متحدثة باسم المحكمة في فيينا -بحسب سكاي نيوز عربية-: إن المحكمة حكمت بالسجن ستة أعوام على أفغانيين اثنين يبلغان من العمر 18 عامًا، وبالسجن خمسة أعوام على الأفغاني الثالث وعمره 16 عامًا.

وأضافت المتحدثة أنه جرى خفض الحد الأقصى للعقوبة؛ لأن المتهمين كانوا أقل من 18 عامًا عندما وقعت الجريمة، ولم يتضح على الفور ما إذا كان المتهمون سيستأنفون الأحكام.