"النقد" تستعد لطرح العملات الجديدة للتداول صباح غد

تغذية أجهزة الصرف الآلي تزامناً مع رواتب "الجدي"

تستعد مؤسسة النقد لطرح الإصدار السادس الجديد للعملة السعودية بفئتيه الورقية والمعدنية، صباح غد الإثنين، ٢٧ ربيع الأول الجاري الموافق ٢٦ ديسمبر.

تبدأ عملية تغذية أجهزة الصرف الآلي خلال الساعات المقبلة، وذلك لتزامن طرح العملات الجديدة مع موعد صرف راتب "برج الجدي" لموظفي الدولة، صباح غد الإثنين، الخامس من برج الجدي.

يتميّز راتب "الجدي" بميزتين الأولى احتلاله الرقم الأخير من الرواتب المعتمدة في الميزانية الحالية 2016، والميزة الأهم هي أنه أول راتب يتزامن مع بدء تداول الإصدار السادس الجديد للعملة السعودية بفئتَيْه الورقية والمعدنية.

وكانت مؤسسة النقد قد أعلنت طرح الإصدار السادس من العملات السعودية في عهد خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله-، في تاريخ ٢٧ ربيع الأول الجاري.

وأكّدت أن الإصدار يتميّز بأقوى العلامات الأمنية.. كما تتضمن الفئات علامة، يستطيع المكفوفون من خلالها معرفة نوع العملة، وغيرها من الميزات.

واستعرضت مؤسسة النقد الفئات الجديدة، التي خلت الفئات الورقية منها من فئة (ريال واحد)، فيما أضيفت فئة ريالين للعملة المعدنية، إضافة إلى فئة (ريال معدني)، وفئات 50 – 25 – 10 – 5 - 1 هللة.