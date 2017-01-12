النصر يسقط الشباب برباعية ويحافظ على صدارة دوري الناشئين

حافظ الفريق الكروي لفئة الناشئين بنادي النصر على صدارة دوري الناشئين بعد أن كسب اليوم نظيره الشباب 4-2 ، حيث أقيمت اليوم ست مباريات ضمن مباريات الجولة التاسعة من الدوري السعودي الممتاز لدرجة الناشئين وجاءت نتائجها كالتالي:
القادسية - الهلال ( 0 - 3 )
الاتفاق - عرعر ( 2 - 0 )
الشباب - النصر ( 2 - 4 )
التعاون - الرائد ( 0 - 0 )
الاتحاد - الفتح ( 2 – 1)
الأهلي - هجر ( 4 - 0 )
وجاء الترتيب في ختام الجولة 19 على النحو التالي:
1- النصر (24 نقطة)
2 - الأهلي (19 نقطة)
3 - الهلال (19 نقطة)
4 - الاتحاد (19 نقط )
5 - هجر (15 نقطة)
6 - الشباب (14 نقط )
7 - الاتفاق (12 نقطة)
8 - القادسية (10 نقاط)
9 - الرائد (8 نقاط )
10 - الفتح (7 نقاط )
-11 عرعر ( 4 نقاط)
-12 التعاون ( نقطتان)
وسط مطاردة الأهلي والهلال والاتحاد
حافظ الفريق الكروي لفئة الناشئين بنادي النصر على صدارة دوري الناشئين بعد أن كسب اليوم نظيره الشباب 4-2 ، حيث أقيمت اليوم ست مباريات ضمن مباريات الجولة التاسعة من الدوري السعودي الممتاز لدرجة الناشئين وجاءت نتائجها كالتالي:
القادسية - الهلال ( 0 - 3 )
الاتفاق - عرعر ( 2 - 0 )
الشباب - النصر ( 2 - 4 )
التعاون - الرائد ( 0 - 0 )
الاتحاد - الفتح ( 2 – 1)
الأهلي - هجر ( 4 - 0 )
وجاء الترتيب في ختام الجولة 19 على النحو التالي:
1- النصر (24 نقطة)
2 - الأهلي (19 نقطة)
3 - الهلال (19 نقطة)
4 - الاتحاد (19 نقط )
5 - هجر (15 نقطة)
6 - الشباب (14 نقط )
7 - الاتفاق (12 نقطة)
8 - القادسية (10 نقاط)
9 - الرائد (8 نقاط )
10 - الفتح (7 نقاط )
-11 عرعر ( 4 نقاط)
-12 التعاون ( نقطتان)