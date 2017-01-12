النصر يسقط الشباب برباعية ويحافظ على صدارة دوري الناشئين

وسط مطاردة الأهلي والهلال والاتحاد

حافظ الفريق الكروي لفئة الناشئين بنادي النصر على صدارة دوري الناشئين بعد أن كسب اليوم نظيره الشباب 4-2 ، حيث أقيمت اليوم ست مباريات ضمن مباريات الجولة التاسعة من الدوري السعودي الممتاز لدرجة الناشئين وجاءت نتائجها كالتالي:

القادسية - الهلال ( 0 - 3 )

الاتفاق - عرعر ( 2 - 0 )

الشباب - النصر ( 2 - 4 )

التعاون - الرائد ( 0 - 0 )

الاتحاد - الفتح ( 2 – 1)

الأهلي - هجر ( 4 - 0 )

وجاء الترتيب في ختام الجولة 19 على النحو التالي:

1- النصر (24 نقطة)

2 - الأهلي (19 نقطة)

3 - الهلال (19 نقطة)

4 - الاتحاد (19 نقط )

5 - هجر (15 نقطة)

6 - الشباب (14 نقط )

7 - الاتفاق (12 نقطة)

8 - القادسية (10 نقاط)

9 - الرائد (8 نقاط )

10 - الفتح (7 نقاط )

-11 عرعر ( 4 نقاط)

-12 التعاون ( نقطتان)