النصر يستأنف تدريباته بغياب 4 لاعبين

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر مساء اليوم؛ تدريباته على ملعب أكاديمية النصر الرياضية، بعد أن تمتع اللاعبون براحة خلال الأيام الماضية، وجاءت البداية باجتماع للمدير الفني "زوران ماميتش" مع اللاعبين بيَّن فيه برنامجه للأيام القادمة.

وخصص "زوران" تدريب الليلة بالكامل للجوانب اللياقية المتنوعة التي شهدت مشاركة اللاعب "عوض خميس" واللاعب "مصعب العتيبي".

من جانب آخر يصل للرياض الليلة المحترفان "برونو، وإيفان" بعد أن حالت ظروف الطيران دون وصولهما أمس، في حين يصل بداية الأسبوع القادم اللاعب "فيكتور ايالا" بعد أن تأخر وصوله بسبب إنهاء إجراءات دخول عائلته للمملكة، في الوقت الذي يتواجد خمسة من نجوم الفريق في معسكر المنتخب الأول هم "عمر هوساوي، وسامي النجعي، وعبدالرحمن الدوسري، ويحيى الشهري، ومحمد السهلاوي". ويتمتع الحارس "عبدالله العنزي" بإجازة بمناسبة زواجه تمتد حتى منتصف الأسبوع القادم.

