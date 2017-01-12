"النجعي" يشارك الأخضر في التدريب الجماعي وإصابة "المسيليم"

"مارفيك" يركز على الجانب التكتيكي مساء

تصوير: يزيد الضويحي: واصل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم تدريباته اليوم الخميس في المعسكر الخارجي المقام حالياً في العاصمة الإماراتية "أبوظبي" ضمن البرنامج الإعدادي؛ استعداداً لمنافسات الدور الثاني من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2018م.

وعمد المدير الفني "بيرت فان مارفيك" على تقسيم التدريبات إلى حصتين تدريبيتين صباحية ومسائية، كما عمد في الحصة التدريبية الصباحية التي أجريت في النادي الصحي إلى تنفيذ عدد من التمارين اللياقية برفقة المعد البدني، بعدها تمارين تقوية باستخدام أحدث أجهز التقوية.

وفي الحصة التدريبية المسائية ركز "بيرت فان مارفيك" على الجزء التكتيكي؛ حيث بدأت الحصة التدريبية بالجري حول الملعب، بعدها تمارين الإحماء باستخدام الأقماع، فتمرين التمرير من مسافات متنوعة، ليشرع بعدها "بيرت فان مارفيك" في تطبيق تمرين الاستحواذ باستخدام ثلاث مجموعات. واختتمت الحصة التدريبية بمناورة تكتيكية على كامل الملعب.

على صعيد متصل شارك اللاعب "سامي النجعي" في التدريبات الجماعية مع زملائه من الحصة التدريبية الصباحية، فيما لم يكمل اللاعب "ياسر المسيليم" الحصة التدريبية المسائية؛ لشعوره بألم في كاحل قدمه ليكتفي بتمارين خاصة في النادي الصحي.

تدريبات الأخضر:

سيجري المنتخب السعودي يوم غد الجمعة حصة تدريبية مسائية على ملاعب التدريب بمدينة زايد الرياضية بأبوظبي عند الساعة الخامسة مساءً.