"الميموني "يتسلّم تقرير أداء "مرور الطائف" في ثلاثة شهور

أظهر انخفاضاً ملموساً في الحوادث المرورية

استقبل محافظ الطائف المكلف سعد بن مقبل الميموني بمكتبه في المحافظة مدير إدارة مرور المحافظة العقيد يحيى العقيل، الذي قدّم نسخة من تقرير الربع الأول من العام الهجري الحالي 1438هـ والذي أظهر انخفاضاً ملموساً في الحوادث المرورية.



واطلع المحافظ على ما تضمّنه التقرير من معلومات إحصائية متعلقة بالمخالفات والحوادث المرورية، مرفقاً معه العديد من التعديلات الهندسية الميدانية على بعض الطرق والتقاطعات والميادين التي كانت لإدارة المرور دور مهم وبارز في التعامل معها.



وأشاد "الميموني" بالجهود المبذولة من قبل مدير إدارة مرور الطائف وزملائه في الميدان، لتسهيل الحركة المرورية بالمحافظة التي شكلت انخفاضاً ملموساً في الحوادث المرورية.

