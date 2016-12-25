الميزانية الإيرانية.. نفقات ضخمة وشعب يعاني منه 11 مليوناً من الفقر

313 مليار ريال سعودي نفقات حكومة الملالي خلال عام 2016

كشفت إحصائيات حديثة وجود أكثر من 37 مليون إيراني يشكلون نصف تعداد الشعب تحت خط الفقر النسبي مما عكس سوء إدارة نظام الملالي في توجيه ثروة بلدٍ غني بالإيرادات بلغت نفقات ميزانيته للعام الجاري 97 مليار دولار، وهو ما يعادل 363 مليار ريال سعودي تقريباً لنشر الدمار والتخريب غير آبهٍ بواجباته تجاه شعبه.



وأوضحت الإحصائيات أن 17.8 على الأقلّ من الأسر الإيرانية تعيش تحت خطّ الفقر المدقع، ويبلغ عدد أفراد هذه الأسر 13 مليوناً و347 ألف شخص، ويبلغ دخل الأسرة الشهري أقلّ من مليون و100 ألف تومان (300 دولار).



وتشير الإحصائيات أيضاً إلى أن نحو 50.1% من السكان يعيشون تحت خطّ الفقر النسبي، وأنه في حال حساب عدد الأسر وفقاً للإحصائية الأخيرة، فسوف يبلغ عدد الأسر التي تعيش تحت خط الفقر 11 مليوناً و115 ألفاً و9 أسر، أي أن 37 مليوناً و568 ألفاً و730 شخصاً يعيشون تحت خط الفقر.



"سبق" تستعرض من خلال هذا التقرير آخر أخبار الداخل الإيراني هذا الأسبوع الممثل للأسبوع الأخير من الربع الثالث من الميزانية الإيرانية للعام المالي الجاري المنتهي في مارس القادم مرفقة السؤال الأهم أين ذهبت 363 مليار ريال سعودي؟ وهل انعكست كل تلك الأموال الهائلة على رفاهية الشعب؟.



"العبث بمستقبل التعليم "

نقلت صحف معارضة أن عناصر النظام في مدرسة «فاطمة زهراء» بمدينة سي سخت في محافظة كهغيلوية لم تسمح بخروج هؤلاء التلميذات اللواتي لم يستطعن دفع تكاليف المدرسة، واحتجت التلميذات وأولياؤهن على عمل عناصر النظام لوقوف التلميذات تحت هطول الثلوج ومنعهن من الخروج.



فيما نظم طلاب جامعة «بيام نور» بمدينة همدان تجمعاً يوم الخميس الماضي في موقع الجامعة احتجاجاً على زيادة عشوائية لرسوم التسجيل منعوا على إثر عدم دفعهم لها من دخول الاختبارات وبعض المشاكل الأخرى، رافعين لافتات كتبت عليها "لا تلعبوا بمستقبل التعليم".



العبث بالمستقبل الصحي للمواطن

جاء في تقريرٍ أعدّته وزارة الصحة الإيرانية في مدن إقليم الأحواز عن واقع المياه في المدارس الرسمية، أن الأطفال في مدارس الأحواز يشربون مياهاً ملوثة جرثومياً وكيميائياً، وأثبت تلوّثها بنسب تراوح ما بين 30 إلى 100 في المئة.



وكشفت عيّنات مياه سحبتها وزارة الصحة الإيرانية من 220 مدرسة في إقليم الأحواز عدم مطابقتها للشروط الصحية والبيئية، بعدما كشفت نتائج التحاليل عن نسب عالية من التلوث الجرثومي في المدارس يتراوح بين 46 في المئة في القرى و100 في المئة في المدن الكبيرة، أما التلوث الكيميائي، فكانت معدلاته الأعلى في مدارس العاصمة الأحواز وعبادان والمحمرة ومعشور، بنسبة تفوق الـ 90 بالمئة.



مستقبل سيئ للثروة المائية والزراعية

اعتصم العشرات من مزارعي مدينة هنديان الأحوازية صباح أمس السبت، أمام مبنى دائرة الزراعة الإيرانية، احتجاجاً على سرقة مياه نهر «زُهرة» والأوضاع المتردية التي يمر بها القطاع الزراعي في هنديان والتهميش الحكومي المتعمد لقضاياه وهمومه.



وأكد المحتجون -وفق وكالة تستر للأنباء -أن غالبية المزارعين مدينون للشركات الزراعية والمؤسسات التي مولت موسمهم الزراعي وهم معرضون للسجن بسبب عدم قدرتهم على سداد هذه الديون، لافتاً إلى أن الأسعار الحالية تسببت بخسائر كبيرة للمزارعين وكل من يعيش من الزراعة.



تهديد أمن وسلامة المواطنين

كشف المركز الإعلامي للثورة الأحوازية اليوم الأحد أن قوات الاحتلال الإيراني أطلقت النار بشكل عشوائي تجاه مواطنين عزل في مدينة عبادن حي الطابوك خلال مراسم تشييع الشاب “هادي البوخنفر”، لمحاولة منع المشيعين من أداء تقاليدهم العربية في تشييع الجنائز، مما أدى إلى استشهاد مواطن أحوازي من أهالي عبادان حي الطابوك يدعى محمد بن حميد البسليمي، يبلغ من العمر فقط 13 سنة، كما جرح ثلاثة أحوازيين آخرين وصفت حالتهم بالحرجة.



حقوق جار ورفاهية مواطن سعودي

من المؤسف أن جميع ما استعرض في هذا التقرير من معاناة الشعب الإيراني لم يتجاوز رصد آخر أخبار 3 أيام ماضية، فيما لو تجاوزنا فترة الرصد من بداية العام المالي الجاري لصدم القارئ بتفاصيل مؤلمة لن تكفي المساحات لرصد نسبة ضئيلة منها، ليبقى السؤال المهم لماذا لم توجه 383 مليار ريال سعودي صرفتها حكومة الملالي هذا العام لتنمية شعبها بدلاً من نشر الخراب والدمار في جيرانها من الدول العربية متناسين حقوق الجار في الدين الإسلامي بحكم زعمهم أنهم يقودون دولة إسلامية.



كما تعكس الصورة ما ينعم المواطن السعودي به من رفاهية يعيش فيها مقارنةً بدولة مجاورة صرفت نصف مصروفاته تقريباً، إذ تشير الإحصائيات أن المواطن السعودي يعتبر الثاني بين دول شعوب مجموعة العشرين في حصة كل فرد في إجمالي الناتج الاقتصادي الذي تحققه الدولة سنوياً في ردٍ صريح على الأبواق المأجورة من حكومة الملالي الفاسدة ضد حسن الإدارة المالية لقادة هذه البلاد.

