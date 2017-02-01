"المكافحة" بعد تغريدة "في المرمى" عن حركة "داب": سنعاقب مَنْ يدعو للتعاطي

قالت للبرنامج: "بيِّنوا خطر تقليد الحركة على النشء"

‏أكدت أمانة اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات أنها ستتخذ الإجراءات النظامية ضد كل من يدعو أو يحرض على تعاطي المخدرات، سواء أفرادًا أو مؤسسات.



جاء ذلك بعد تغريدة نشرها الحساب الرسمي لبرنامج "في المرمى" على قناة العربية عن حركة "داب" التي يؤديها بعض اللاعبين؛ إذ قال البرنامج في تغريدته: "(داب) فرحة الحشيش التي انتشرت في الملاعب السعودية.. هل تتوقف؟".



أمانة اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات ردت على حساب البرنامج قائلة: "‏يتطلب الأمر إعداد تقرير، تبيّنون فيه خطر تقليد هذه الحركة على فئة النشء، واستنكارها باعتبار مصدرها ممن يدعون إلى تعاطي مخدر الحشيش".

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