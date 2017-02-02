المكافآت تُجهز الاتحاد للديربي .. و4 لاعبين يغيبون

أجرى فريق الاتحاد الأول لكرة القدم مرانه مساء اليوم استعدادًا لخوض لقاء الديربي أمام الفريق الأهلاوي ضمن الجولة 17 من دوري جميل والمقرر إقامتها مساء الجمعة القادمة على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.

وطبق اللاعبون عددًا من الجمل التكتيكية واللياقية تحت إشراف المدير الفني للفريق التشيلي سييرا وسط حضور إدارة النادي التي قامت بتسليم اللاعبين مكافأة الفوز على فريق الوحدة ضمن الجولة الـ16 وسط وعود من قِبل الإدارة بمضاعفتها في حال الفوز على الأهلي في لقاء الجمعة.

هذا ويغيب عن لقاء الديربي كلٌ من :محمود كهربا نظير مشاركته مع منتخب بلاده، عمار الدحيم لتعرضه لإصابة قطع الرباط الصليبي، ماجد الخيبري بداعي الإصابة، فيما لم تتأكد مشاركة الحارس الدولي عساف القرني في مباراة الديربي لوجوده في العيادة الطبية.

ومن جانب آخر، وقع لاعب الفريق الصاعد من فئة الأولمبي عمار النجار عقد وكالة مع إحدى شركات وكالات اللاعبين المتخصصة في التعاقدات والخدمات الرياضية.



