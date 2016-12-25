"المطرفي " يدشن "المسابقة الثقافية " لرجال الدفاع المدني بجدة

تستهدف تنمية مهاراتهم الذهنية بمشاركة 12 جهة تابعة للإدارة

دشن مدير الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة اللواء سالم المطرفي المسابقة الثقافية لمدني محافظة جدة لهذا العام 1438هـ بمقر الإدارة العامة للدفاع المدني بالمحافظة.

وتستهدف المسابقة الثقافية لرجال الدفاع المدني بجدة تنمية مهارات الأفراد الذهنية والعلمية بما يناط بهم من أعمال إدارية وميدانية.

فيما يشارك بالمسابقة 12 جهة تابعة للإدارة تم توزيعهم على 4 مجموعات سعياً لتحقيق المراكز الأولى ويحكم تلك المسابقة لجنة مختصة وبإشراف مباشر من مدير مدني جدة المكلف العقيد طلال بديوي.

