المصارف السعودية تُجدد ثقتها في "موبايلي" باتفاقية إعادة تمويل

أعلنت شركة اتحاد اتصالات موبايلي، أنها اختتمت اليوم 1 فبراير 2017م، بنجاح مع مجموعة من المصارف السعودية (البنك الأهلي، البنك السعودي الفرنسي، مجموعة سامبا المالية، بنك ساب، بنك الرياض، ومصرف الراجحي) تسهيلات لإعادة تمويل جزء كبير من ديونها الحالية، بقيمة 7.9 مليار ريال؛ مما يعكس ثقة القطاع المصرفي في أدائها.

ولفتت الشركة إلى أن مدة هذه التسهيلات 7 سنوات؛ منها سنتان معفيتان من سداد أصل القرض تليها فترة سداد لمدة 5 سنوات.

وأضافت: لا تشمل هذه التسهيلات أية ضمانات عينية، كما أن لها نفس ترتيبات تسهيلات موبايلي القائمة مع المصارف الأخرى (Pari passu)، وستُمكن هذه الاتفاقية "موبايلي" من إعادة جدولة ديونها بما يتماشى مع تدفقاتها النقدية، وإلغاء مخاطر إعادة التمويل على المدى المتوسط والطويل، وتعكس هذه الاتفاقية ثقة القطاع المصرفي في أداء الشركة وآفاقها المستقبلية، وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها.