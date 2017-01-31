المستشفى العسكري بتبوك ينظم فعاليات للتوعية بالسرطان

تتضمن محاضرات وماراثون في إطار "الحملة الخليجية"

ينظّم مستشفى الملك سلمان للقوات المسلحة بالشمالية الغربية، فعاليات "الحملة الخليجية" للتوعية بالسرطان لعامها الثاني 2017م، تحت شعار (40x40) خلال الفترة من 1 إلى 7 فبراير 2017م.

وقال مدير مستشفى الملك سلمان للقوات المسلحة بالشمالية الغربية العميد الطبيب عطية بن محمد الزهراني: إن الحملة تأتي ضمن استراتيجية الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة في ظل ما تتلقاه من دعم دائم من ولاة الأمر.

وأضاف: "خلال الحملة سيتم تدشين معرض مصاحب للحملة ببهو مستشفى الملك سلمان للقوات المسلحة بالشمالية الغربية، والذي يشتمل على إجراء الفحص المبكر لزوار المعرض، وإجراء الفحوصات الدورية مع التشخيص والعلاج وتأهيل المصابين وإقامة محاضرات توعوية في مدارس الأبناء للمرحلة الثانوية (بنين/ بنات)، وإقامة ماراثون رياضي يحمل شعار الحملة ينطلق من بوابة المستشفى، وإرسال رسائل توعوية للمرضى".

وسيشارك في الحملة قسم التثقيف الصحي بالمستشفى ومركز الأمير سلطان لعلاج الأورام وأمراض الدم والأقسام المعنية.