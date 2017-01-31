المركز الوطني ينظّم ورشة عن أفضل الممارسات لخدمات اضطرابات النمو

نظّم المركز الوطني لاضطرابات النمو التابع للمجلس الصحي السعودي، ورشة عمل خاصة بخدمات اضطرابات النمو والسلوك بعنوان "أفضل المعايير والممارسات" في مقر الأمانة العامة للمجلس.

وهدفت الورشة إلى عرض أفضل الممارسات المهنية في بدء وتطوير الخدمات للمصابين باضطرابات النمو؛ مثل التوحد، وفرط الحركة، وتشتت الانتباه، والشلل الدماغي، ومناقشة سبل الاستفادة من الموارد والخبرات البشرية المتاحة.

وقد حضر ورشة العمل الدكتور ناصر بن فالح الدوسري مدير عام الشؤون بمنطقة الرياض، وعُقدت بمشاركة عدة جهات حكومية وهي: وزارة الصحة، مستشفى الملك سلمان، مستشفى الملك خالد بالخرج، مستشفى النساء والأطفال بالخرج، مجمع الأمل للصحة النفسية، مستشفى اليمامة، وكذلك عدد من أطباء الأطفال وأطباء الأسرة والمجتمع من كل القطاعات الصحية من المتخصصين في معاينة الحالات والتعامل معها.

وركزت الورشة على محاور عديدة؛ منها اضطرابات النمو بالمملكة، وخدمات التوحد "أفضل الممارسات"، وخدمات المصابين باضطرابات النمو، وجاهزية المستشفيات للبدء في تقديم الخدمات.