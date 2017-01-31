"المحرج" يُقلد عدداً من ضباط الأمن العام رتبة "لواء"

عقب صدور الأمر السامي الكريم بترقيتهم

قلّد مدير الأمن العام الفريق عثمان بن ناصر المحرج عدداً من ضباط الأمن العام رتبهم الجديدة، بعد صدور الأمر السامي الكريم بترقيتهم إلى رتبة "لواء".

وحضر المناسبة مساعدو مدير الأمن العام ومديرو الإدارات العامة وقادة القوات.

وشملت الترقيات إلى رتبة "لواء" كلاً من: العميد عبدالله جمعان النفيعي مدير الإدارة العامة للمعاهد بشؤون التدريب، والعميد فهد سعود المعمر قائد القوات الخاصة للأمن الدبلوماسي، والعميد خالد عبدالله الحركان من إدارة أمن الحج والعمرة، والعميد فهد بن سميحان العنزي مدير أنظمة الاتصالات بمنطقة مكة المكرمة، والعميد خالد عبدالله بن محارب مدير الإدارة العامة للأسلحة والمتفجرات المكلف، والعميد عبدالرحمن عبدالله الدويش مدير عام مكتب مدير الأمن العام، والعميد محمد إبراهيم الربيق نائب قائد القوات الخاصة للأمن الدبلوماسي، والعميد خالد محمد العامري مدير التجهيزات الأمنية.

من جهته، هنّأ الفريق "المحرج" المترقين، متمنياً لهم مزيداً من التوفيق في حياتهم العملية، وأن تكون هذه الترقية مداد خير لهم لخدمة الدين ثم المليك والوطن، وأن تكون دافعاً لبذل المزيد من الجهد والعطاء.

وعبّر المترقون عن سعادتهم بهذه الترقية الكريمة، مؤكدين العزم على بذل مزيد من العطاء، في ظل توجيهات القيادة الحكيمة، مثمنين لمدير الأمن العام تقليدهم رتبهم الجديدة.