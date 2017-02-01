"المحرج والزهراني" يطمئنان على صحة مدير مرور العاصمة المقدسة

تعرض لإصابات طفيفة عقب محاولة دهس أثناء مباشرة مخالفة مرورية

أجرى مدير الأمن العام الفريق عثمان بن ناصر المحرج ومدير الإدارة العامة للمرور اللواء عبدالله الزهراني اتصالا هاتفيا اطمأنا خلاله على صحة مدير إدارة مرور العاصمة المقدسة العقيد دكتور باسم البدري، الذي تغرض لمحاولة دهس صباح اليوم أثناء مباشرته لمخالفة مرورية.

وقال المتحدث الرسمي باسم مرور العاصمة المقدسة العقيد مهندس فوزي الأنصاري: "في تمام الساعة ٨:٣٥ من صباح اليوم تعرض مدير إدارة مرور العاصمة المقدسة لحادث دهس إثر محاولة هروب مخالف للأنظمة المرورية ارتكب التظليل ، ووقع في عكس حركه الاتجاه".

وأضاف: "بعد محاولة توقيف المخالف في شارع المسيال الخلفي في شارع إبراهيم الخليل تم الإبلاغ عن نوع المركبة ورقمها وتمكنت دوريات الأمن من إلقاء القبض عليه وتقديمه للجهات المختصة".

وأردف: "تم الكشف على العقيد باسم البدري في مستشفى قوى الأمن وكانت الإصابات خفيفة وتلقى العلاج اللازم وغادر المستشفى في الساعة الثالثة ظهراً".