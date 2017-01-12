"المانع" يطالب الأسر بتوفير جو مثالي لأبنائها: الاختبارات ليست شبحاً

إدارة تعليم الرياض تواصل استعدادها لاختبارات الفصل الدراسي الأول

وجّه المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض "الدكتور عبدالله بن محمد المانع" كلمة لأولياء أمور الطلاب والطالبات بمناسبة قرب موعد اختبارات الفصل الدراسي الأول؛ طالبهم فيها بتوفير جو مثالي لأبنائهم، وعدم تصوير الاختبارات كشبح يقلق هدوء منازلهم.

وقال: علينا ألا نكون أسرى لصورة ذهنية خاطئة جعلت قلق الاختبارات وضجيجها في كثير من الأسر يلتهم استقرارها النفسي ويفسد الاستعداد المطلوب لها، حاثًّا الطلاب والطالبات على الجد والاجتهاد سائلًا الله أن تكون هذه الاختبارات فاتحة خير وبركة، وأن يجعلها انطلاقة نحو مستقبل واعد مشرق بإذن الله.

إلى ذلك تواصل الإدارة استعدادها لاختبارات الفصل الدراسي الأول، وذلك لطلاب المرحلتين المتوسطة والثانوي، والبالغ عددهم "٤٦١٨٤١" طالبًا وطالبة، والتي ستنطلق يوم الأحد القادم "17 /4 /1438هـ".

وبين مدير عام التعليم "الدكتور المانع" أنه تم تزويد جميع المدارس بما تحتاج إليه من مستلزمات وتم تكليف عدد من المشرفين والمشرفات التربويات للقيام بجولات ميدانية على المدارس ورفع التقارير اليومية عنها؛ لضمان سير الاختبارات بيسر وسهولة.