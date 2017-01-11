الماجستير لـ "الشهري" في الأصول الفلسفية للتربية

حصل فايز بن سعيد الشهري، أحد منسوبي التعليم بالرياض، على درجة الماجستير في تخصص الأصول الفلسفية للتربية، بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.



وكان عنوان رسالته "واقع إسهام مراكز التدريب في القطاع الخاص في تدريب معلمي المرحلة الثانوية في مدينة الرياض (من وجهة نظر المعلمين)".



وتهدف الدراسة إلى التعرف على مدى إسهام مراكز التدريب في القطاع الخاص في تدريب المعلمين، والكشف عن المعوقات التي تواجههم، والتوصل إلى سبل تنمية التدريب لديهم.