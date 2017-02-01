اللواء "الحمدان" يحتفل بزواج "فهد" بالجوف

احتفل مساعد قائد لواء الملك سعود بالحرس الوطني "القطاع الغربي" سابقًا اللواء ركن مصارع بن حمود الحمدان مساء اليوم الأربعاء بزواج ابنه "فهد" من كريمة حامد بن عبدالله السالم بقاعة ليلتي بمنطقة الجوف "محافظة دومة الجندل" بحضور الأقارب والأصدقاء والأعيان وأهالي المحافظة.
 

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01 فبراير 2017 - 4 جمادى الأول 1438 11:33 PM

اللواء "الحمدان" يحتفل بزواج "فهد" بالجوف

صحيفة سبق الإلكترونية

الجوف

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احتفل مساعد قائد لواء الملك سعود بالحرس الوطني "القطاع الغربي" سابقًا اللواء ركن مصارع بن حمود الحمدان مساء اليوم الأربعاء بزواج ابنه "فهد" من كريمة حامد بن عبدالله السالم بقاعة ليلتي بمنطقة الجوف "محافظة دومة الجندل" بحضور الأقارب والأصدقاء والأعيان وأهالي المحافظة.
 

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