اللقاء العلمي لـ "علم أعصاب الأطفال" ينطلق السبت القادم بأبها

معتمد ويستهدف المتخصصين بالمنطقة الجنوبية

بحضور مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة عسير، الدكتور محمد الهبدان، ينطلق السبت القادم، اللقاء العلمي عن "علم أعصاب الأطفال" بقاعة المحاضرات في إدارة التدريب والابتعاث بصحة عسير.

يقام اللقاء بإشراف الجمعية السعودية للصرع والجمعية السعودية لطب الأعصاب، وبتنظيم من قسم التعليم الطبي في مستشفى الولادة والأطفال بأبها ويستمر لمدة يوم.

وسيتم من خلاله التعريف بكل جديد في أمراض أعصاب الأطفال الباطنية والجراحية، والتوعية والتثقيف عن هذه الأمراض، ويتحدث في اللقاء نخبة من الاستشاريين المتميزين مثل نائب رئيس الجمعية السعودية للأعصاب البروفسور محمد جان، ورئيس قسم أعصاب الأطفال بجامعة الملك سعود في الرياض، الدكتور فهد بشيري، وبمشاركة كل من استشاري جراحة أعصاب الأطفال بجامعة الملك خالد الدكتور إبراهيم النعمي، واستشاري الأشعة التشخيصية عند الأطفال بجامعة الملك خالد الدكتور محمد القثردي، واستشاري الأمراض المعدية عند الأطفال بمستشفى أبها للولادة والأطفال الدكتور أحمد الجرعي، واستشاري حديثي الولادة بمستشفى أبها للولادة والأطفال الدكتور أحمد الزوعاني، واستشاري أمراض الوراثة بمستشفى خميس مشيط للولادة والأطفال الدكتور علي حكمي.

وينظم اللقاء قسم التعليم الطبي في مستشفى أبها للولادة والأطفال ممثلاً في برنامج تدريب الأطفال التابع للهيئة السعودية للتخصصات الصحية، ويشرف على النشاط العلمي رئيس برنامج تدريب أطباء الأطفال بمستشفى أبها الدكتور منصور يحيى عطيف، ورئيس مكتب التعليم الطبي بمستشفى أبها الدكتور مفرح عسيري، والدكتور علي هادي عسيري، والدكتورة أشواق عسيري.

جدير بالذكر أن اللقاء العلمي معتمد من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية بعدد ست ساعات تعليم طبي، ويستهدف جميع الأطباء المعنيين بصحة الطفل في المنطقة الجنوبية.