"الكيان الصهيوني" يدخل النادي النووي بترسانة الـ80 سلاحاً!!

روسيا تتصدر تليها أمريكا والصين رابعة وباكستان بالمركز السابع

نشرت صحيفة "نيويورك تايمز"، أمس الأحد، بيانات عن الدول النووية في العالم تَضَمّنت تقديرات عن حجم ترسانتها من هذا النوع من السلاح؛ بما في ذلك الكيان الصهيوني "إسرائيل".

وأدرجت الصحيفة الأمريكية، إسرائيل ضمن الدول النووية؛ لافتة إلى أن الدولة العبرية لا تعترف رسمياً بامتلاكها للسلاح النووي؛ إلا أن ترسانتها النووية -بحسب المصدر- معروفة على نطاق واسع وتتضمن 80 سلاحاً.

في المقابل، تشير الصحيفة إلى أن ترسانة كوريا الشمالية النووية محاطة بالسرية؛ إلا أن الخبراء يعتقدون أنها تتضمن أقل من 10 أسلحة.

وتشير "نيويورك تايمز" إلى أن الولايات المتحدة وروسيا خفّضتا -إلى حد كبير- من ترساناتهما النووية مقارنة بذروة سنوات الحرب الباردة؛ إلا أن الدوليتين العظميين لا تزالان تحتفظان بالآلاف من الأسلحة النووية؛ فيما يمثل مجموع ترسانات الدول السبع الأخرى في قائمة الدول النووية جزءاً صغيراً مقارنة بالمخزونات الأمريكية والروسية.

ووفق "روسيا اليوم" يلفت التقرير إلى أنه يُعتقد أن لدى كل من روسيا والولايات المتحدة 7000 سلاح نووي أو أكثر، وينشر عملياً نحو ربع عددها فقط؛ بينما الأغلبية الباقية موضوعة في الاحتياط أو مركونة بغية تفكيكها.

وأظهرت صحيفة "نيويورك تايمز" الدول النووية الرئيسية على الشكل التالي:

1- روسيا: 7300 سلاح نووي.

2- الولايات المتحدة: 7000 سلاح نووي.

3- فرنسا: 300 سلاح نووي.

4- الصين: 260 سلاحاً نووياً.

5- بريطانيا: 215 سلاحاً نووياً.

6- الهند: 130 سلاحاً نووياً.

7- باكستان: 120 سلاحاً نووياً.

8- إسرائيل: 80 سلاحاً نووياً.