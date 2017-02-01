الكويت.. منع المصريين من المسيرات الاحتفالية إذا فاز منتخب مصر الليلة

طالبت السفارة المصرية في الكويت المواطنين المصريين بعدم المشاركة في أي مسيرات احتفالية إذا فاز منتخب مصر الليلة في مباراته مع منتخب "بوركينا فاسو".


ووفقاً لليوم السابع فقد قالت السفارة المصرية في الكويت في بيان صحفي نقلته وسائل إعلام كويتية، إنه على المصريين الموجودين بالكويت الالتزام بالقوانين الكويتية في هذا الشأن.

الجدير بالذكر أن منتخب مصر سيلعب مع منتخب بوركينا فاسو الليلة في مباراة قبل النهائي عند الساعة ١٠. 

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01 فبراير 2017 - 4 جمادى الأول 1438 08:21 PM

الكويت.. منع المصريين من المسيرات الاحتفالية إذا فاز منتخب مصر الليلة

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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طالبت السفارة المصرية في الكويت المواطنين المصريين بعدم المشاركة في أي مسيرات احتفالية إذا فاز منتخب مصر الليلة في مباراته مع منتخب "بوركينا فاسو".


ووفقاً لليوم السابع فقد قالت السفارة المصرية في الكويت في بيان صحفي نقلته وسائل إعلام كويتية، إنه على المصريين الموجودين بالكويت الالتزام بالقوانين الكويتية في هذا الشأن.

الجدير بالذكر أن منتخب مصر سيلعب مع منتخب بوركينا فاسو الليلة في مباراة قبل النهائي عند الساعة ١٠. 

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