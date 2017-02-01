الكتلة الباردة تضرب ٩ مناطق .. "الأرصاد": بدأت اليوم

قالت: مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية مُثيرة للأتربة

قالت "الأرصاد" في تقريرها عن حالة الطقس اليوم: يبدأ تأثير الكتلة الهوائية الباردة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية مُثيرة للأتربة والغبار تحدُّ من مدى الرؤية الأفقية على مناطق: الحدود الشمالية، الجوف، حائل، تبوك، مكة المكرّمة، والمدينة المنوّرة (تشمل الأجزاء الساحلية).. ومن ثم تؤثر في مناطق: القصيم، الرياض، الشرقية.

وأضافت: في حين تكون السماء غائمة جزئياً إلى غائمة على معظم مناطق المملكة، ويُتوقع تكوُّن السُّحب الرعديّة المُمطرة مصحوبةً بنشاط في الرياح السطحيّة على مرتفعات جازان وعسير، وتمتد إلى مرتفعات الباحة.

ولا يُستبعد تكوُّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاءٍ من شمال المملكة والمرتفعات الجنوبية الغربية.