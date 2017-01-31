"القوات المسلحة" تقدّم خدماتها الطبية لزوار "ربيع بريدة 38"

مستشفى ميداني وعدة عيادات للأسنان والسكري وضغط الدم والأشعة

تشارك الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات العسكرية، بفعاليات مهرجان ربيع بريدة لعام 1438هـ خلال الفترة من 28/ 4/ 1438هـ - إلى 7/ 5/ 1438هـ، ضمن المشاركة المجتمعية للخدمات الطبية للقوات العسكرية.

وأوضح مدير عام الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات العسكرية اللواء الدكتور سليمان بن محمد المالك، أن المشاركة بمهرجان "ربيع بريدة 38" تعكس ما تشهده القوات العسكرية بشكل عام والخدمات الطبية بشكل خاص، من تطور في جميع المجالات؛ لتقديم أرقى الخدمات الوقائية والعلاجية من خلال الدعم الدائم غير المحدود من القيادة الكريمة، حفظهم الله.

من جهته، أشار مدير مستشفى القوات المسلحة بالقصيم العقيد وليد بن علي القحطاني، إلى أن المشاركة تتمثل بجناح لمستشفى القوات العسكرية، يضم مستشفى ميدانياً متنقلاً يقدّم خدماته لزوار المهرجان من فحص وتشخيص عبر عدة عيادات أولية: عيادة الأسنان والسكري وضغط الدم والأشعة والتثقيف الصحي والتغذية، والمقدمة لزوار المهرجان.

وأكد أن المستشفى الميداني المتنقل يعدّ أنموذجاً لما تمتلكه الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات العسكرية من مستشفيات ميدانية حديثة تسهم بعد الله في تقديم الرعاية الصحية سواءً في حالة السلم أو الحرب.

وأشار العقيد "القحطاني" إلى أن جناح مستشفى القوات المسلحة بالقصيم تم تجهيزه كمركز للتوعية والتثقيف الصحي في مختلف التخصصات الطبية، من خلال التقنيات العصرية الحديثة وتوزيع المنشورات التوعوية والتثقيفية التي تهدف إلى تعريفهم بأهم الأمراض المنتشرة وكيفية الوقاية منها، كما يصاحب المشاركة عرض تاريخي مرئي عن الخدمات الطبية للقوات المسلحة.