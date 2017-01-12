القطيف.. مصرع "عشريني" بطلق ناري على يد شقيقه والجاني يفرّ هارباً

بسبب خلاف بينهما والجهات الأمنية تباشر إجراءات الضبط والتحري

لقي عشريني مصرعه، مساء أمس الأربعاء، بعد تعرّضه لطلق ناري بالصدر، من شقيقه؛ وذلك بسبب خلاف نشب بينهما في محافظة القطيف.

وقال المتحدث الرسمي لشرطة المنطقة الشرقية العقيد زياد الرقيطي إنه عند الساعة الثامنة مساء الأربعاء 13 ربيع الثاني 1438هـ تبلغت شرطة محافظة القطيف من مستشفى خاص ‏عن إسعاف مواطن عشريني؛ إثر تعرضه لطلق ناري بالصدر.

وأكد "الرقيطي" أن الإفادات الأولية تفيد بنشوب خلاف بينه وبين شقيقه، أسفر عن قيام الأخير بإطلاق النار تجاه المجني عليه، وإصابته، وفرّ بعدها هارباً لوجهة غير معلومة.

وباشر المختصون بالشرطة إجراءات الضبط الجنائي للحادثة والبحث والتحري عن الجاني.