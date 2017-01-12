"القرني" يتماثل للشفاء بمدينة الأمير سلطان الطبية

يرقد الشيخ عائض بن علي القرني، والد الإعلامي علي القرني، على السرير الأبيض بمدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية في الرياض، بعد أن تعرض لوعكةٍ صحيةٍ.

وقد طمأن الزميل "القرني" الجميع على صحة والده، حيث بدأ يتماثل للشفاء، وأشاد بالخدمات الصحية بمدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية، وحسن العناية بالمرضى.

كما شكر اللواء الطبيب سعود بن عثمان الشلاش مدير المدينة، والعقيد أحمد بن صالح الخليفة مدير شؤون المرضى، والدكتور صالح الغامدي على متابعتهم الدائمة لحالة والده.