"القرآن" يحوّل مرتكبي الانحرافات إلى عناصر فاعلة بدار الملاحظة بجدة

"الجعيد" طالب بزيادة الحلقات لتغييرها الملحوظ في سلوك النزلاء

طالب مدير دار الملاحظة الاجتماعية بمحافظة جدة محمد الجعيد جمعية خيركم بزيادة عدد حلقات القرآن بالدار، وذلك لزيادة إقبال النزلاء على الحلقات، وتلمس مسؤولي الدار أثر القرآن الكريم في تغيير سلوك النزلاء، وذلك في كلمته التي ألقاها في حفل تكريم 40 نزيلاً حفظوا القرآن الكريم.

وأكد الجعيد على أن حلقات القرآن صنعت فيما وصفه (معجزات) بدار الملاحظة حيث أن النزلاء بمختلف القضايا التي ارتكبوها بدأ تأثير حلقات القرآن واضحاً عليهم فقد حولهم من مرتكبي انحرافات إلى عناصر فاعلة وإيجابية بالدار فباتوا يحافظون على الصلوات ويتعاونون مع مسؤولي الدار في تنفيذ البرامج والأنشطة.

وفي كلمته خلال الحفل هنأ المشرف العام على مكاتب العمل والتنمية الاجتماعية بجدة عبدالرحمن المحيميد العبدالجبار النزلاء على حفظ القرآن وعلى تفاعلهم الإيجابي مع زملائهم بالدار، مشيراً ان الجميع قد يرتكبوا الاخطاء ولكن التوبة والعودة الى الله هي النجاة، وعلى الجميع أن يكونوا لبنة صالحة في المجتمع، فالوطن بحاجة لتكاتف ابنائه، في حين أشاد بدور معلمي حلقات القرآن بالدار داعياً المولى لهم بالتوفيق.

وفي ختام الحفل الذي شهد العديد من التلاوات القرآنية لنزلاء الدار والملاحم الشعرية والعروض المسرحية كرم العبدالجبار والجعيد النزلاء ومعلمي حلقات القرآن وعددا من مسؤولي الدار.