القبض على 17 مجهولاً بينهم مجموعة في أوضاع مخلة بالدواسر

4 رجال و13 سيدة من الجنسية الإثيوبية بينهن "عائشة" التي اشتهرت بتشغيل الخادمات

نجح رجال الأمن بمحافظة وادي الدواسر، من القبض على 17 مجهولاً بينهم 4 من الرجال الإثيوبيين، يقيمون علاقات محرمة مع بعض النساء جميعهم من الجنسية نفسها، داخل شقة بالخماسين، ومن بينهم الملقبة بـ "عائشة"، حيث اشتهرت في المحافظة بتشغيل الإثيوبيات كخادمات عند بعض الأسر بمُقابل مالي.



وكشفت مصادر أمنية لـ "سبق"، عن أن رجال الدوريات الأمنية بوادي الدواسر، توفرت لديهم معلومات حول إحدى الشقق في الخماسين، يوجد بها إثيوبيون يقيمون بطريقة غير نظامية، وبينهم نساء يستغلونهن للتسول أمام الإشارات المرورية، وللعمل المنزلي كخادمات، مستفيدين من تلك الأموال من خلال السمسرة عليهن، بإحياء سهرات ماجنة.



وأضافت، تم تمرير المعلومات للأفراد بالفرق السرية وتم رصد الموقع، والتأكد من صحتها، ونجحت عملية الضبط بالقبض على أربعة من الرجال الإثيوبيين و13 من النساء من الجنسية نفسها، ومن بينهم "عائشة" التي اشتهرت في المحافظة بتشغيل النساء في منازل بعض الأسر كخادمات بمُقابل أجور مالية، يدفع جزء منها للأشخاص المجهولين للسمسرة عليهن والمُتاجرة بهن.



وجرى إعداد محضر ضبط بالواقعة مُرفق معه صورة من عقد الإيجار، ومن ثم إحالتهم إلى جهات الاختصاص لاستكمال الإجراءات النظامية لتطبيق العقوبات الصادرة بحقهم.

يُشار إلى أن الجهات الأمنية ممثلة بالدوريات الأمنية في محافظة وادي الدواسر، سجلت الأيام الماضية عدة إنجازات تمثلت في القبض على مجموعات كبيرة من المجهولين والمخالفين لأنظمة الإقامة، نشرت "سبق" تقارير في حينها، وما زالت تواصل جهودها وحملاتها المستمرة في ملاحقة المجهولين في أماكن متفرقة من المحافظة.

