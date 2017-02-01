القبض على عشريني أثناء محاولته سرقة صراف في الأحساء

ضُبط متلبساً وبحوزته الأدوات المستخدمة

ألقت دوريات الأمن بمحافظة الأحساء القبض على شاب عشريني أثناء محاولته سرقة محتوى صراف آلي.

وقال الناطق الإعلامي باسم شرطة المنطقة الشرقية العقيد زياد الرقيطي لـ"سبق": "بعد توفر المعلومات، تمكن رجال دوريات الأمن بمحافظة الأحساء مؤخرا من القبض على مواطن عشريني أثناء محاولته فتح جهاز للصرف الآلي بأحد المواقع بالمحافظة وذلك بغرض سرقة محتوياته من مبالغ مالية".

وأضاف: "ضبط المتهم متلبساً بالجرم المشهود وضبطت الأدوات المستخدمة في السرقة وتم توقيفه وإحالة أوراق القضية لهيئة التحقيق والادعاء العام".