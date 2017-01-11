القبض على عامل سوداني قتل آخر إثيوبياً في "رنية"

بسبب عراك نشب بين الشخصين في منطقة "الحرة"

أطاحت الجهات الأمنية في محافظة رنية بعامل مقيم سوداني الجنسية، أقدم على قتل آخر من الجنسية الإثيوبية، وذلك إثر خلاف وقع بينهما يوم أمس الثلاثاء في منطقة "الحرّة" غرب المحافظة.

وقالت مصادر لـ"سبق": "الخلاف الشخصي بدأ بملاسنة بين العامِليْن في منطقة صحراوية يرتادها أهل الماشية، قبل أن يشتدّ الشجار والعِراك بينهما؛ وانتهى الأمر أخيراً بتسديد طعنة قاتلة من العامل السوداني، كانت كفيلة بسقوط الآخر على الأرض".

وأضافت: "باشرت الجهات الأمنية موقع الحادثة، واستطاعت الإطاحة بالقاتل بعد هروبه من موقع الجريمة، وتحصّنه في مكان آخر يبعد عِدة كيلومترات عن موقع الحادثة".

وأردفت المصادر: "محاولات إسعاف المصاب لم تُفلح، بعد أن لفظ أنفاسه الأخيرة في مستشفى رنية إثر إصابته البالغة، قبل أن تفتح الجهات الأمنية تحقيقاً موسعاً مع الأول؛ لمعرفة دوافع الجريمة".