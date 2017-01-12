القبضة السعودية تختبر إمكانياتها بمواجهة كرواتيا

في مستهل مشاركة الأخضر في مونديال فرنسا

يواجه المنتخب السعودي الأول لكرة اليد نظيره الكرواتي عند الساعة 10.45 من مساء غد الجمعة على صالة روان في أولى مبارياته في بطولة كأس العالم لكرة اليد فى نسختها الـ 25 المقامة فى فرنسا وتستمر حتى 29 يناير الجارى بمشاركة 24 دولة تم تقسيمها إلى أربع مجموعات .

ويأمل الأخضر السعودي في تقديم مستوى مشرف أمام أحد أفضل المنتخبات العالمية والمرشحة للحصول على اللقب والمرور من المجموعة الثالثة التي تقام مواجهاتها في مدينة راوان وتضم كلاً من: السعودية وكرواتيا وتشيلي والمجر وألمانيا وبيلاروسيا.

المدرب السعودي نيناد أعد العدة للظهور الأول في منافسات مونديال فرنسا من خلال الحصة التدريبية الأخيرة التي أقيمت على ذات الصالة بحضور رئيس الوفد السعودي محمد المنيع وبتواجد كافة اللاعبين، ويتوقع أن يدخل المنتخب السعودي بتشكل مكون من الحارس مناف آل سعيد وعبدالعزيز ردة وهشام العبيدي ومجتبى آل سالم وعبدالله عباس وحسن الجنبي ومهدي آل سالم .