"الفيصل" يقلد اللواء "الحارثي" رتبته الجديدة

قلد مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، نائب مدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء محمد بن دخيل الله الحارثي رتبته الجديدة "لواء"، بعد صدور الأمر السامي الكريم بترقيته.



وهنأ أمير المنطقة اللواء "الحارثي" على الثقة الكريمة متمنّيا له التوفيق والنجاح.



ورفع اللواء "الحارثي " شكره وتقديره إلى أمير المنطقة على دعمه وتوجيهاته له، سائلاً الله أن يكون عند حسن ظن ولاة الأمر.