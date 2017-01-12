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تابع بسالة رجال الأمن وهم يتصدون للإرهابيين في "الياسمين" وهو على فراش المرض

الفقيد "الرشيدي" رثى "الناصر" وتفاخر بـ"عواجي".. وهذا ما قاله لـ"متعب بن عبدالله"

حتى وهو يئنّ من وطأة المرض كان الراحل الشاعر مساعد الرشيدي يتابع بعين المواطن المشفق على وطنه بسالة رجال الأمن في التصدي للإرهابيين في عملية حي الياسمين بالرياض، حيث تفاخر شعراً بالبطل جبران "عواجي"، ورثى الفقيد الشاعر أحمد الناصر.

وقال "الرشيدي" بعد مشاهدته مقطع الفيديو لرجل الأمن جبران عواجي وهو يقطع دابر المغرضين:

ما دام يولد للوطن مثل جبران

‏تموت عدوان الوطن ما تطوله

وذات يوم قال "الرشيدي" مشيداً بـ"ثبات" المؤمن:

‏وإن ينصركم الله فلا غالب لكم.. أيقن بها ونم قرير العين"

ورثى رفيق دربه الشاعر الراحل أحمد الناصر قائلاً:

"‏اللهم ارحم أحمد الناصر الشاعر العلم الكبير، مرّ كالغيوم لا تترك إلا ظلاً أو مطراً، ‏وألهم أهله ووطنه ومحبيه الصبر والسلوان".

وعقب زيارة وزير الحرس الوطني الأمير متعب بن عبدالله له في المستشفى قال:

‏ما بي خلاف يا رمز الحرس لا تخاف

‏طبت وارتحت من هم المرض يوم جيت