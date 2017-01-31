الفتح يلاقي ناساف الأوزبكي في الدور التمهيدي لدوري أبطال آسيا

سيلاقي نادي الفتح نظيره نادي ناساف قرشي الأوزبكي في الدور التمهيدي من دوري أبطال آسيا إثر تغلبه على الحد البحريني بأربعة أهداف دون رد في اللقاء الذي جمع بين الفريقين على إستاد "بونيودكور" في طشقند ضمن الدور الثاني من تصفيات دوري أبطال آسيا 2017.

وبهذا الفوز سيواجه ناساف فريق الفتح السعودي ضمن الدور التمهيدي يوم 7 فبراير في السعودية.

فيما انتقل الحد للمنافسة في دور المجموعات من كأس الاتحاد الآسيوي 2017 حيث يلعب ضمن المجموعة الثانية لمنطقة غرب آسيا، والتي تضم أيضاً القوة الجوية العراقي والصفاء اللبناني والوحدة السوري.