الفتح يستعير "الجلفان" من الاتحاد إلى نهاية الموسم

أنهت إدارة نادي الفتح إجراءات تعاقدها مع مدافع نادي الاتحاد "تركي الجلفان" بنظام الإعارة حتى نهاية الموسم الرياضي الحالي.

وجاء التعاقد مع "الجلفان" لتدعيم خط الدفاع الفتحاوي.

من جهتها قدمت إدارة النادي برئاسة "أحمد الراشد" شكرها وتقديرها لإدارة نادي الاتحاد برئاسة "المهندس حاتم باعشن" على تعاونها في تسهيل إعارة اللاعب حتى نهاية الموسم الرياضي الحالي.

من جانبه تحدث "الجلفان" عن توقيعه لمصلحة الفتح، وقال: في البداية أود أن أشكر إدارة نادي الاتحاد على إتاحة الفرصة لي والموافقة على إعارتي إلى نادي الفتح الذي أسعى لتقديم كل ما لدي لأكون عند حسن ظن وثقة إدارته التي تعاملت معي بكل رقي ونموذجية خلال فترة المفاوضات، وكذلك إسعاد جماهيره ومحبيه بتحقيق النتائج الإيجابية وتحسين وضع الفريق في الفترة القادمة.