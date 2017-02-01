





34

قال: برنامج الطاقة المتجددة يعمل على إنتاج 3.45 جيجاواط عام 2020

"الفالح": مشروع لتوليد الطاقة الشمسية في الجوف وآخر للرياح في تبوك

أعلن وزير الطاقة خالد الفالح إنشاء مشروع لتوليد الطاقة الشمسية في الجوف، وآخر لـطاقة الرياح في تبوك، كاشفا أن برنامج الطاقة المتجددة يعمل على إنتاج 3.45 جيجاواط بحلول عام 2020 و 9.5 جيجاواط بحلول 2023.



وكشف خلال مؤتمر صحفي اليوم عن قرب إصدار طلبات تأهيل العروض لإنتاج 700 ميجاواط من طاقة الرياح والطاقة الشمسية المتجددة ضمن المرحلة الأولى من البرنامج الوطني للطاقة المتجددة الذي يعمل على إنتاج 3.45 جيجاواط من الطاقة المتجددة بحلول عام 2020 و 9.5 جيجاواط بحلول 2023 بما يدعم رؤية المملكة 2030، حيث سيتم إصدار طلبات تأهيل العروض خلال الربع الأول من العام 2017م.



وبين أن الوزراة أسست اليوم مكتباً جديداً مسؤولاً عن تنفيذ البرنامج الوطني تحت اسم "مكتب تطوير مشاريع الطاقة المتجددة" حيث سيتولى مسؤولية إدارة البرنامج بما يتماشى مع رؤية 2030.



وأشار إلى أن المكتب الجديد سيرفع تقاريره إلى اللجنة الإشرافية للطاقة المتجددة والتي تعمل تحت رئاسة وزير البترول حيث تتمثل مهام المكتب في الإشراف على البرنامج ومراجعة خطته التنفيذية وجدوله الزمني، ويضم المكتب رؤساء الجهات ذات الصلة في المملكة والمعنية بقطاع الكهرباء من حيث الأبحاث والدراسات والقوانين والإعداد، بما فيها مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة وهيئة تنظيم الكهرباء، والشركة السعودية للكهرباء.