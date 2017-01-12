"الفالح": سوق النفط ستشهد شحاً بالمعروض خلال عامين أو ثلاثة

قال: "اتفاق ديسمبر" بين "أوبك" والمنتجين المستقلين سيسرع العملية

أعلن وزير الطاقة السعودي، خالد الفالح، اليوم الخميس، أنه يتوقع شحّ المعروض في سوق النقط العالمية خلال عامين أو ثلاثة أعوام.

وبحسب وكالة "رويترز"، قال "الفالح" خلال مؤتمر في أبوظبي، إنه يتوقع أن ينمو الطلب العالمي على النفط أكثر من مليون برميل يوميا في 2017.

وأضاف: "السوق تتحرك صوب توازن بين العرض والطلب، وأن اتفاق ديسمبر بين أعضاء أوبك والمنتجين المستقلين لخفض الإنتاج سيسرع هذه العملية.

وأشار إلى أن الاتفاق مدته ستة أشهر، وأن المنتجين سيبحثون إمكانية تمديده في وقت لاحق.

وكشف "الفالح"، خلال مؤتمر أبوظبي للطاقة، أنه مازال يتوقع إجراء الطرح العام الأولي لأسهم شركة النفط الوطنية العملاقة أرامكو السعودية في 2018.

وتعتزم السعودية طرح ما يصل إلى 5% من الشركة، فيما قد يصبح أكبر طرح عام أولي في العالم.

ويعكف المسؤولون منذ أوائل العام الماضي على تفاصيل الطرح، بما في ذلك الشروط القانونية وآلية تقييم الأصول، وكذلك تحديد البورصات التي ستدرج الأسهم بها.