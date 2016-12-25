"العمل" ترصد 1833 مخالفة توطين خلال 14 ألف جولة بمحال الاتصالات

إحالة 1671 منها إلى لجنة العقوبات وإغلاق 1146 منشأة وإنذار 162 أخرى

نفّذت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، 14025 زيارة تفتيشية على مواقع اتصالات متفرقة في مناطق المملكة كافة؛ للتأكّد من توطين مهنتَي بيع وصيانة أجهزة الجوّالات وملحقاتها، وقصر العمل فيها بنسبة 100 في المائة على السعوديين والسعوديات.

ورصدت الفرق التفتيشية المكلفة بمتابعة القرار خلال زياراتها 1833 مخالفة، تمّت إحالة 1671 منها إلى لجنة العقوبات، في حين تمّ إغلاق 1146 منشأة، وإنذار 162 منشأة أخرى.

من جهته، شدّد وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية المساعد للتفتيش وتطوير بيئة العمل، الدكتور محمد الفالح؛ على أن الوزارة وبالتعاون مع وزارات: الداخلية، والشؤون البلدية والقروية، والتجارة والاستثمار، والاتصالات وتقنية المعلومات، لن تتهاون مع مخالفي القرار الذي يفتح مئات الفرص الوظيفية لأبناء وبنات الوطن.

وأكّد الفالح؛ استمرار الحملات التفتيشية لما لها من دور فاعل في تطبيق القرار الوزاري القاضي بقصر العمل على نشاط بيع وصيانة أجهزة الاتصالات وملحقاتها على السعوديين والسعوديات.

وفي سياقٍ موازٍ أسفرت الجولات التفتيشية عن التزام 12482 منشأة بقرار توطين قطاع الاتصالات، منذ بدء المرحلة الثانية في غرة ذي الحجة الماضي حتى الحادي والعشرين من شهر ربيع الأول الجاري.

ودعت الوزارة عملاءها كافةً، إلى الإبلاغ عن مخالفات قرار توطين قطاع الاتصالات، من خلال الموقع الإلكتروني "معاً للرصد" على الرابط rasd.ma3an.gov.sa؛ حيث سيتم التعامل الفوري مع البلاغات حرصاً على تحسين وتطوير بيئة سوق العمل وضبطها، كما يمكن أيضاً الإبلاغ عن أيّ مخالفات للقرار أو في حال عدم التزام المنشآت والعاملين بقرار قصر العمل على السعوديين في القطاع، عبر الاتصال على هاتف خدمة العملاء الموحد 19911.