العمري والزهراني يحصلان على رخصة "طيار" من أمريكا

حصل عبدالرحمن العمري وسعيد الزهراني على رخصة طيار من الهيئة الفدرالية الأمريكية للطيران المدني للاستخدامات غير العسكرية للطائرات بدون طيار، ضمن فريق شركة براق ايروسبيس، وهي عبارة عن شركة ناشئة مسجلة في الولايات المتحدة الأمريكية ومختصة بتطوير الطائرات بدون طيار ومركبات جوية ذاتية القيادة للنقل الجوي والخدمات اللوجستية.

