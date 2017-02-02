العليان يوجِّه مراكز ولجان التنمية بمكة باستقبال المسجلين في برنامج "حساب المواطن"

للابتعاد عن المواقع المزيفة واستغلال المواطنين.. ولضمان سرية معلوماتهم

وجَّه عبدالله العليان، المدير العام لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة، مراكز ولجان التنمية الاجتماعية واللجان التابعة لها والجمعيات بالمنطقة باستقبال المواطنين الراغبين بالتسجيل في برنامج "حساب المواطن"، وخصوصًا كبار السن الذين لا تسمح ظروفهم بالتسجيل؛ ويحتاجون للمساعدة في إتمام الإجراءات التي تتطلب الإلمام بالتعاملات الإلكترونية، تسهيلاً على المواطنين في إنهاء جميع معاملاتهم واحتياجاتهم.



وأكد العليان أن هذه البادرة مجانية، وتأتي لمنع وقوع البعض ضحية للمواقع المزيفة، أو استغلال المواطنين، ولضمان لسرية معلوماتهم.



وتتولى هذه المهمة مراكز التنمية الاجتماعية الستة بالمنطقة، وهي (مركز التنمية الاجتماعية بجدة ومركز التنمية الاجتماعية بمكة المكرمة ومركز التنمية الاجتماعية بوادي فاطمة ومركز التنمية الاجتماعية بالقوز ومركز التنمية الاجتماعية بتربة ومركز التنمية الاجتماعية بالطائف). وستكون عملية التسجيل على فترتَيْن، ولمدة أسبوع من تاريخه.

