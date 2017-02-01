"العقيلي" يحصل على الدكتوراه

 تَلَقّى الدكتور عثمان بن موسى العقيلي، التهاني والتبريكات، بعد نيله درجة الدكتوراه على رسالته التي ناقشها أول أمس تحت عنوان "دور مشاركة المعرفة في دعم عمليات اتخاذ القرار في مجلس الشورى السعودي"، في قسم علم المعلومات بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة الملك عبدالعزيز.

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01 فبراير 2017 - 4 جمادى الأول 1438 11:49 AM

"العقيلي" يحصل على الدكتوراه

صحيفة سبق الإلكترونية

جدة

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 تَلَقّى الدكتور عثمان بن موسى العقيلي، التهاني والتبريكات، بعد نيله درجة الدكتوراه على رسالته التي ناقشها أول أمس تحت عنوان "دور مشاركة المعرفة في دعم عمليات اتخاذ القرار في مجلس الشورى السعودي"، في قسم علم المعلومات بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة الملك عبدالعزيز.

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