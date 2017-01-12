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من أجل سرعة وسهولة التواصل معهم عند إطلاق الصندوق لها

"العقاري": تحديث البيانات شرط أساسي للاستفادة من برامجنا الجديدة

أهاب صندوق التنمية العقارية بجميع المواطنين المسجلة أسماؤهم بقوائم الانتظار لدى الصندوق أو من صدرت لهم الموافقة بضرورة تحديث بياناتهم من خلال البوابة الإلكترونية للصندوق (www.redf.gov.sa ) .

وأوضح أن ذلك من أجل سرعة وسهولة التواصل معهم عند إطلاق الصندوق لبرامجه الجديدة, مؤكداً على أن تحديث البيانات شرط أساسي ومهم للاستفادة من هذه البرامج .