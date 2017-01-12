"العقاري": تحديث البيانات شرط أساسي للاستفادة من برامجنا الجديدة

من أجل سرعة وسهولة التواصل معهم عند إطلاق الصندوق لها

أهاب صندوق التنمية العقارية بجميع المواطنين المسجلة أسماؤهم بقوائم الانتظار لدى الصندوق أو من صدرت لهم الموافقة بضرورة تحديث بياناتهم من خلال البوابة الإلكترونية للصندوق (www.redf.gov.sa  ) .

 

وأوضح أن ذلك من أجل سرعة وسهولة التواصل معهم عند إطلاق الصندوق لبرامجه الجديدة,  مؤكداً على أن تحديث البيانات شرط أساسي ومهم للاستفادة من هذه البرامج .

814

12 يناير 2017 - 14 ربيع الآخر 1438 02:49 PM

من أجل سرعة وسهولة التواصل معهم عند إطلاق الصندوق لها

"العقاري": تحديث البيانات شرط أساسي للاستفادة من برامجنا الجديدة

عبدالله البرقاوي

الرياض

30 47,864

أهاب صندوق التنمية العقارية بجميع المواطنين المسجلة أسماؤهم بقوائم الانتظار لدى الصندوق أو من صدرت لهم الموافقة بضرورة تحديث بياناتهم من خلال البوابة الإلكترونية للصندوق (www.redf.gov.sa  ) .

 

وأوضح أن ذلك من أجل سرعة وسهولة التواصل معهم عند إطلاق الصندوق لبرامجه الجديدة,  مؤكداً على أن تحديث البيانات شرط أساسي ومهم للاستفادة من هذه البرامج .

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2017