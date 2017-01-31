الطائف .. دعم موسمي للمسالخ يقابله برنامج رقابي بأسواق اللحوم والمطاعم

فيما حذّرت "الأمانة" من الذبح خارجها حفظاً للصحة وحثّت على الكشف البيطري

نفّذت أمانة الطائف، ممثلةً بالإدارة العامة لصحة البيئة، برنامجاً لتلبية الاحتياج المتزايد خلال فترة إجازة منتصف العام الدراسي على المذبوحات من خلال دعم مسالخها النموذجية "مسلخ الأمانة النموذجي، ومسلخ سوق الأنعام" بالكوادر العاملة من الأطباء البيطرين والعمال والجزارين والسائقين، إضافة إلى برنامج للكشف الدقيق قبل وأثناء وبعد الذبح من خلال أطباء بيطريين مختصّين، للكشف على المذبوحات لضمان سلامتها من الأمراض والأوبئة؛ ذلك وفق خطة وضعتها الإدارة اشتملت على تنفيذ برامج رقابية ميدانية على الأسواق ومحال الجزارة، وخطط لدعم البلديات الفرعية.

وبدأ مراقبو الإدارة في تنفيذ أعمال المتابعة الميدانية الشاملة على المطاعم والمطابخ ومراكز التموينات والمقاصف ومحال الوجبات السريعة والمخابز والمنشآت المتعلقة بالصحة العامة كافة، مع إلزامها بتطبيق الاشتراطات الصحية.

وأوضح مدير الإدارة العامة لصحة البيئة، أن "الأمانة" تسعى من خلال تطبيق هذه الخطط، إلى رفع كفاءة العمل بمسالخها وتغطية احتياجات الأهالي والمطاعم والمطابخ كافة خلال هذه الفترة التي يزداد فيها الإقبال على مرافق الخدمات، مع إخضاع جميع المذبوحات للكشف البيطري لضمان سلامة المذبوحات، مشيراً إلى دعم مراقبي الإدارات الإشرافية للبلديات الفرعية بالكوادر المتخصّصة، لتعزيز الرقابة ومنع التجاوزات والمخالفات التي تؤثر في الصحة العامة.

وحذّرت أمانة الطائف الأهالي، الزوّار وأصحاب المطاعم والمطابخ من ذبح المواشي خارج المسالخ النظامية؛ حفاظاً على صحة المستهلكين، مبينةً أهمية توافر الاشتراطات الصحية في موقع الذبح، وضرورة إخضاع الذبائح للكشف البيطري لضمان سلامة المواشي من الأمراض، والتخلص من المواشي المريضة "كلياً أو جزئياً".