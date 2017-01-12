الضباب الكثيف يُربك حركة الطيران بمطار دبي

الشركة طالبت المسافرين بالاطلاع على آخر التحديثات

تشهد حركة الطيران في مطار دبي الدولي، حالة من عدم الانتظام بفعل الضباب الكثيف.

ودعت شركة مطارات دبي، اليوم الخميس، عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، الأفراد إلى التواصل مع شركة طيران رحلتهم؛ للحصول على آخر التحديثات أو زيارة موقعهم الإلكتروني http://bit.ly/DXBFlightsar.