"الصميت" للمرتبة الـ 11 مديرًا لمركز التنمية بشقراء

صدرت الموافقة على ترقية سلمان بن صالح الصميت، على المرتبة الحادية عشرة، مديراً لمركز التنمية الاجتماعية بمحافظة شقراء .

 

"الصميت" من الخبرات الوطنية المميزة، إذ تولى عدداً من المناصب الإدارية خلال خدمته التي امتدت لأكثر من 24 عامًا.

 

"سبق"  تبارك لـ"الصميت" بمناسبة الترقية وتدعو الله له بالتوفيق والسداد في حياته العملية.

 

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31 يناير 2017 - 3 جمادى الأول 1438 02:52 PM

"الصميت" للمرتبة الـ 11 مديرًا لمركز التنمية بشقراء

صحيفة سبق الإلكترونية

شقراء

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صدرت الموافقة على ترقية سلمان بن صالح الصميت، على المرتبة الحادية عشرة، مديراً لمركز التنمية الاجتماعية بمحافظة شقراء .

 

"الصميت" من الخبرات الوطنية المميزة، إذ تولى عدداً من المناصب الإدارية خلال خدمته التي امتدت لأكثر من 24 عامًا.

 

"سبق"  تبارك لـ"الصميت" بمناسبة الترقية وتدعو الله له بالتوفيق والسداد في حياته العملية.

 

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