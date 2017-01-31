"الصميت" للمرتبة الـ 11 مديرًا لمركز التنمية بشقراء

صدرت الموافقة على ترقية سلمان بن صالح الصميت، على المرتبة الحادية عشرة، مديراً لمركز التنمية الاجتماعية بمحافظة شقراء .

"الصميت" من الخبرات الوطنية المميزة، إذ تولى عدداً من المناصب الإدارية خلال خدمته التي امتدت لأكثر من 24 عامًا.

"سبق" تبارك لـ"الصميت" بمناسبة الترقية وتدعو الله له بالتوفيق والسداد في حياته العملية.