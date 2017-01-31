"الصميت" للمرتبة الـ 11 مديرًا لمركز التنمية بشقراء

صدرت الموافقة على ترقية سلمان بن صالح الصميت، على المرتبة الحادية عشرة، مديراً لمركز التنمية الاجتماعية بمحافظة شقراء .
"الصميت" من الخبرات الوطنية المميزة، إذ تولى عدداً من المناصب الإدارية خلال خدمته التي امتدت لأكثر من 24 عامًا.
"سبق" تبارك لـ"الصميت" بمناسبة الترقية وتدعو الله له بالتوفيق والسداد في حياته العملية.
صدرت الموافقة على ترقية سلمان بن صالح الصميت، على المرتبة الحادية عشرة، مديراً لمركز التنمية الاجتماعية بمحافظة شقراء .
"الصميت" من الخبرات الوطنية المميزة، إذ تولى عدداً من المناصب الإدارية خلال خدمته التي امتدت لأكثر من 24 عامًا.
"سبق" تبارك لـ"الصميت" بمناسبة الترقية وتدعو الله له بالتوفيق والسداد في حياته العملية.