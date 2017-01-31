"الصحة": وفاة سبعيني بـ"كورونا" في الطائف

أكدت عدم وقوع وفيات أو تماثل مرضى للشفاء

أعلنت وزارة الصحة اليوم وفاة مواطن يبلغ من العمر 75 عاماً بفيروس "كورونا" في الطائف وهو من الحالات المسجلة سابقاً كما أنه مصاب بأمراض أخرى.

وأكدت الوزارة عدم تسجيل أي حالات إصابة جديدة بمرض "كورونا" مشيرة إلى عدم تماثل أي مرضى للشفاء على مدى الـ 24 ساعة الماضية.

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31 يناير 2017 - 3 جمادى الأول 1438 02:35 PM

أكدت عدم وقوع وفيات أو تماثل مرضى للشفاء

"الصحة": وفاة سبعيني بـ"كورونا" في الطائف

صحيفة سبق الإلكترونية

الطائف

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أعلنت وزارة الصحة اليوم وفاة مواطن يبلغ من العمر 75 عاماً بفيروس "كورونا" في الطائف وهو من الحالات المسجلة سابقاً كما أنه مصاب بأمراض أخرى.

وأكدت الوزارة عدم تسجيل أي حالات إصابة جديدة بمرض "كورونا" مشيرة إلى عدم تماثل أي مرضى للشفاء على مدى الـ 24 ساعة الماضية.

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